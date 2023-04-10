Под москвой после таинственного взрыва горит склад с техникой: фото и видео

Пожар имеет впечатляющие масштабы

В Подмосковье идет масштабный пожар — пылает большой склад с запчастями. Перед пожаром раздался взрыв. Местные СМИ пишут, что рванул кислородный баллон на складе запчастей. Однако, по словам местных жителей, здесь находится полигон со списанной военной техникой. Площадь возгорания составляет 1000 квадратных метров.

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