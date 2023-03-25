В россии новый масштабный пожар, дым виден за много километров (видео)

Информации о пострадавших в рзультате пожара пока нет

В россии опять масштабный пожар на предприятии. Ранее горел завод пластика в Подмосковье, а сейчас — склад с целлюлозной продукцией в Ростовской области.

Видео с места делятся местные паблики. Столб черного дыма виден за несколько километров.

В МЧС россии сообщили, что пожару в городе Аксай присвоен третий ранг опасности из пяти возможных. Площадь горения составляет 1,2 тыс. кв. м., ее тушением занимаются 40 человек и 13 единиц техники. Огромный столб черного дыма виден за несколько километров. Полностью охвачен огнем один ангар, также пламя перекинулось на рядом стоящий ангар.

В местной прокуратуре начали проверку по факту соблюдения требований пожарной безопасности. При выявлении нарушений закона обещают принять соответствующие меры реагирования. Город Аскай расположен в Ростовской области недалеко от границы с Украиной – примерно 100 км.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Ростове загорелось здание ФСБ. Местные сообщают, что слышали звук похожый на взрыв, после чего повалил черный дым.