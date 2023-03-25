У росії нова масштабна пожежа, дим видно за багато кілометрів (відео)

Інформації про постраждалих внаслідок пожежі поки що немає

У росії знову масштабна пожежа на підприємстві. Раніше горів завод пластику в Підмосков’ї, а зараз – склад із целюлозною продукцією у Ростовській області.

Відео із місця діляться місцеві пабліки. Стовп чорного диму видно за кілька кілометрів.

У МНС росії повідомили, що пожежі в місті Аксай надано третій ранг небезпеки з п'яти можливих. Площа горіння складає 1,2 тис. кв. м., її гасінням займаються 40 осіб та 13 одиниць техніки. Величезний стовп чорного диму видно за кілька кілометрів. Повністю охоплений вогнем один ангар, також полум'я перекинулося на ангар, що стоїть поруч.

У місцевій прокуратурі розпочали перевірку за фактом дотримання вимог пожежної безпеки. При виявленні порушень закону обіцяють вжити відповідних заходів реагування. Місто Аскай розташоване у Ростовській області неподалік від кордону з Україною — приблизно 100 км.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Ростові спалахнула будівля ФСБ. Місцеві повідомляють, що чули звук, схожий на вибух, після чого повалив чорний дим.