"Бавовны" в рф будет больше. Это неизбежно - Кирилл Сазонов
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Политолог и доброволец ВСУ не исключает, что новые "взрывные" инциденты будут происходить в дальнейшем не только на временно оккупированной россией территории
С приятной периодичностью россию охватывают огненные и взрывные ЧП. После декабрьской череды взрывов на аэродромах имеем уже два серьезных мартовских возгорания.
В Ростове-на-Дону 16 марта красиво горело-пылало здание Пограничного управления ФСБ в области.
А 23 марта в Ярославле разразился масштабный пожар на важном для "оборонки" моторном заводе.
Официальная украинская позиция – мы ничего не делаем на территории россии. Они просто курят в неположенных местах.
Но мы видим, как глава СБУ, генерал Василий Малюк демонстративно показывает журналистам "бавовну" в вазе у себя в кабинете
То есть, есть ощущение, что многочисленные ЧП в рф происходят не без помощи наших спецслужб. Официально же, подчеркиваю, мы ничего подобного не делаем.
Но очень приятно, когда в рф происходят взрывы на стратегических важных для армии заводах, на аэродромах, откуда взлетают самолеты страны-агрессора для нанесения ударов по мирным украинским городам.
И справедливо говорят некоторые украинские чиновники, политики, что случаев "бавовны" в рф, а не только на оккупированных ею территориях (включая Крым), будет больше. Это неизбежно. Посеешь ветер – пожнешь бурю.
Перехватывать ракеты гораздо менее эффективно, чем нанести удар по местам их запуска. И изготовления.
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