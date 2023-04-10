Під москвою після таємничого вибуху палає склад із технікою: фото та відео

Пожежа має вражаючі масштаби

У росії знову масштабна пожежа. Нещодавно у самій москві горіла будівлі Міноборони рф. Нині ж у Підмосков'ї триває масштабне загорання — палає великий склад із запчастинами. Перед пожежею пролунав вибух. Місцеві ЗМІ пишуть, що вибухнув кисневий балон на складі запчастин. Однак за словами місцевих жителів, тут знаходиться полігон зі списаною військовою технікою. Площа загоряння становить 1000 квадратних метрів.

Величезний стовп диму видно з усього селища. Зазначимо, що у Нахабіно розташована відома військова частина, де свого часу знімали серіал "Солдати". Також у Нахабіно розташований Центральний науково-дослідний випробувальний інститут інженерних військ Міноборони росії.

Нагадаємо, що "бавовни", пожеж та іншого в рф буде ще більше. Такий прогноз зробив політолог і доброволець.

Так, у російському Ярославлі нещодавно горів важливий для оборонки завод. Саме там виробляють двигуни для ядерного комплексу рф "Тополь М". Однак часті в росії не лише пожежі, а й вибухи. До прикладу, нещодавно у Воронежі стався вибух у районі авіазаводу, що наполохало все місто.