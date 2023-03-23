У росії горить важливий для "оборонки" завод
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Рятувальники вивели з приміщення 7 осіб
У російському Ярославлі спалахнула масштабна пожежа на моторному заводі. Також пишуть про те, що осередок займання знаходиться в одному з виробничих цехів, однак офіційно цього поки не підтверджують. Саме там виробляють двигуни для ядерного комплексу рф "Тополь М". Також його двигуни застосовуються у створенні нових броньованих машин "Тигр".
Про це у четвер, 23 березня, посилаючись на мнс рф в області, повідомили у тутешніх Telegram-каналах.
"Наразі проводиться розвідка та пошук місця займання. За попередньою інформацією постраждалих немає. До ліквідації пожежі залучено 15 одиниць техніки та 52 особи", — йдеться у повідомленні.
Також відомо, що з будівлі заводу рятувальникам вдалося оперативно евакуювати семеро його працівників.
Причину пожежі, вже за звичною у росії схемою, не розголошують.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як у російському Ростові-на-Дону спалахнула будівля Прикордонного управління ФСБ в області. Як стало відомо згодом, масштабній пожежі передував потужний вибух, який чули жителі районів, розташованих поряд.