У росії горить важливий для "оборонки" завод

Рятувальники вивели з приміщення 7 осіб

У російському Ярославлі спалахнула масштабна пожежа на моторному заводі. Також пишуть про те, що осередок займання знаходиться в одному з виробничих цехів, однак офіційно цього поки не підтверджують. Саме там виробляють двигуни для ядерного комплексу рф "Тополь М". Також його двигуни застосовуються у створенні нових броньованих машин "Тигр".

Про це у четвер, 23 березня, посилаючись на мнс рф в області, повідомили у тутешніх Telegram-каналах.

"Наразі проводиться розвідка та пошук місця займання. За попередньою інформацією постраждалих немає. До ліквідації пожежі залучено 15 одиниць техніки та 52 особи", — йдеться у повідомленні.

Також відомо, що з будівлі заводу рятувальникам вдалося оперативно евакуювати семеро його працівників.

Причину пожежі, вже за звичною у росії схемою, не розголошують.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у російському Ростові-на-Дону спалахнула будівля Прикордонного управління ФСБ в області. Як стало відомо згодом, масштабній пожежі передував потужний вибух, який чули жителі районів, розташованих поряд.