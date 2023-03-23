Політолог та доброволець ЗСУ не виключає, що нові "вибухові" інциденти відбуватимуться надалі не лише на тимчасово окупованій росією території

З приємною періодичністю росію охоплюють вогняні та вибухові НП. Після грудневої низки вибухів на аеродромах маємо вже два серйозні березневі загоряння.

У Ростові-на-Дону 16 березня гарно горіла-палала будівля Прикордонного управління ФСБ в області.

А 23 березня в Ярославлі вибухнула масштабна пожежа на важливому для "оборонки" моторному заводі.

Офіційна українська позиція – ми нічого не робимо на території росії. Вони просто курять у недозволених місцях.

Але ми бачимо, як голова СБУ, генерал Василь Малюк демонстративно показує журналістам "бавовну" у вазі у себе в кабінеті

Тобто є відчуття, що численні НП в рф відбуваються не без допомоги наших спецслужб. Офіційно ж, наголошую, ми нічого подібного не робимо.

Але дуже приємно, коли у рф відбуваються вибухи на стратегічних важливих для армії заводах, на аеродромах, звідки злітають літаки країни-агресора для завдання ударів по мирних українських містах.

І справедливо говорять деякі українські чиновники, політики, що випадків "бавовни" в рф, а не тільки на окупованих нею територіях (включно з Кримом), буде більше. Це неминуче. Посієш вітер – пожнеш бурю.

Перехоплювати ракети набагато менш ефективно, ніж завдати удару по місцях їх запуску. І виготовлення.