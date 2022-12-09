Війна торкнеться кожного: у ЗСУ пояснили, чим загрожують для росіян вибухи на аеродромах

Жителі рф можуть забути про безпеку, перебуваючи в тилу країни-агресора

Нещодавні вибухи на російських аеродромах, що знищили кілька військових літаків, стали чудовим сигналом для більшості росіян. Вони означають для них відсутність відчуття безпеки навіть удома, в тилу, і в усьому цьому винні вони самі, підтримуючи розв’язану путіну війну проти України.

Як пояснив спікер командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, окупанти зараз намагаються максимально швидко перерозподілити техніку, що залишилася, щоб врятувати стратегічну авіацію. Втім, це лише питання часу — коли і куди міфічне "Бавівнято" знову прийде в гості.

Військовослужбовець наголошує, що поки авіаційна активність росіян є досить невеликою. Не в останню чергу це стосується і спроб приховати, куди саме вони перекидають наявні літаки. Така поведінка може мати свої наслідки для простих мешканців тилових областей рф.

"Ті військові та громадянські росіяни, які казали, що "спецоперація" мене не стосується", тепер уже зрозуміло, що нікуди не подінуться від війни. Від наслідків російської агресії, яку засуджує весь світ. Тепер вона стосуватиметься кожного, — підкреслив Ігнат. — Тепер ніде не можна бути у безпеці. Ми ж бачили не перші такі "Бавовнятка". Був Крим та аеродром "Міллерове" на початку агресії".

Також на поведінку російського населення впливають інші вибухи — не тільки на аеродромах, а й на заводах чи нафтобазах. Наприклад, подібні інциденти небезпечно почастішали у Білгородській області, що межує з Україною. На думку Юрія Ігната, це має серйозний психологічний вплив на людей, вони починають турбуватися за свою безпеку.

Раніше "Телеграф" розповідав, куди після Рязанської та Саратівської областей може вдарити Україна за допомогою своїх безпілотників. Свою версію подій виклали фахівці Financial Times.

Також ми розповідали, які проблеми для окупантів спричинять вибухи на російських аеродромах.