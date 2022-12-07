У росії не буде безпечних зон: західні ЗМІ дізналися куди після Рязані та Саратова може вдарити Україна

Вибухи в росії сталися на базах, які раніше вважалися невразливими

Вибухи на російських аеродромах показали, що у росії більше не залишиться безпечних зон.

Як пише видання Financial Times, посилаючись на неназваного радника української влади з питань оборони, в Україні допускають удари по цілях на території росії, які знаходяться на відстані навіть понад 1000 кілометрів від кордону.

"У нас немає обмежень по дистанції, і скоро ми зможемо досягати будь-яких цілей на території росії, у тому числі в Сибіру. В Україні ми знаємо, як важко захищатися від таких атак з повітря.Незабаром і росія не матиме безпечних зон", — передає видання слова свого співрозмовника.

У матеріалі зазначається, що цього тижня Україна продемонструвала здатність завдання далеких ударів і без західного обладнання, запустивши власні дрони , що вразили три військові бази в глибині Росії. Одна з таких цілей знаходилася всього за 160 кілометрів від Москви.

За словами джерел видання, подібні атаки нібито є частиною нової української тактики — зірвати військове планування росії та розбурхати громадськість, показавши, що ніде не безпечно. Водночас наголошується, що Україна офіційно не підтверджує своєї причетності до атак і багато деталей операції досі залишаються недоступними для громадськості.

"Але що відрізняє останні удари України, це їхня дальність і те, що вони пробили російську систему ППО і вразили стратегічні військові бази, які раніше вважалися невразливими", – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в мережі з’явилися супутникові фотографії з аеродрому в Енгельсі, на яких видно наслідки вибухів.

Також ми повідомляли про те, що інцидент на аеродромі в Курську став третім подібним НП в Росії за останній тиждень. Місцева влада заявляє про нібито атаку безпілотника.