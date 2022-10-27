Любов українців до "бавовни", полювання на зрадників та російські фейки: головні заяви з інтерв'ю Малюка

Очільник відомства дав відповіді на вкрай важливі питання, які наразі є топтемами для обговорення серед світової спільноти

Виконуючий обов'язки голови Служби Безпеки України Василь Малюк дав цікаве інтерв'ю для видання "Інтерфакс-Україна"в якому прокоментував важливі питання щодо трагедії в Оленівці, про зрадників Батьківщини, роботу СБУ на фронті, жінок-агентів, російські фейки, УПЦ ПМ та інші.

У цьому матеріалі "Телеграф" вирішив зібрати найцікавіші тези посадовця

Про Кримський міст

Почну з того, що росіяни і тут демонструють свій непрофесіоналізм – я про те псевдослідство, яке вони ведуть щодо інциденту на Кримському мосту. У своєму "розслідуванні" прийшли до того, що до підриву моста нібито причетний мій колега по силовому блоку Кирило Буданов і ГУР МО в цілому.

Я вас запевняю, що це не так. І ми розуміємо, що росіяни взагалі далекі від реальності. А що відбулося насправді – про це ми зможемо в деталях поговорити після перемоги. У нас багато всього відбувається. А на Кримському мосту, мабуть, не тим пальним заправився якийсь вантажний автомобіль, і мають те, що мають. Час розставить крапки над "і".

Про вибухи на окупованих територіях

Просто ми, українці, дуже любимо бавовну. Навіть у цьому кабінеті бавовна стоїть у вазі. Радує око. Але хіба ми винні, що росіяни не вміють з нею поводитись правильно? Думаю, у них ще неодноразово буде можливість повчитися цьому.

На тимчасово окупованих територіях то там, то там щось вибухає. Хтось п'є неякісну каву, хтось неякісним пальним заправляється. Зрозуміло, що відбуваються певні процеси. Розкрити карти і повідомити, як це стається і хто за цим стоїть, я наразі не можу, оскільки це може наразити на небезпеку небайдужих патріотів. Усьому свій час.

Про агентурну роботу жінок

Хочу окремо подякувати жінкам. Це найкращі агенти, справжні амазонки в сфері контррозвідувальної діяльності, які проводять мегафілігранні агентурні проникнення, багато операцій вдало реалізовані завдяки агентурній жіночій присутності.

Це безцінний досвід. Деяким з них пам'ятники при житті потрібно ставити. Хтось вже пройшов через пластичну хірургію і зміну установчих даних, щоб не наражатися на небезпеку.

Про топових зрадників

Назву декілька топових, "залікових" держзрадників. Один із них – полковник Кулініч, якого ми затримали разом із ДБР.

Кулініч – колишній очільник Кримського главку, офіцер з особливих доручень Голови СБУ. Службою проведена безпрецедентна філігранна розробка і подальша реалізація, здійснене агентурно-технічне проникнення до лав фсб. Ми здобули всі файли, де він реально доповідав у Москву інформацію, в тому числі і секретну, щодо ситуації в нашій країні, в Службі, як вони намагалися впливати на різноманітні процеси. Але ми поки що деталі не розголошуємо, оскільки йде слідство, в подальшому все стане зрозумілим.

Ще один держзрадник – це полковник Рябуха – керівник Харківського інституту підготовки юридичних кадрів. Він мав навчати молоде покоління, а насправді – працював на ворога. Не просто агент, тобто, той, хто сам збирає інформацію, а він був резидентом. У нього на зв'язку були інші персони.

Про те, чому Богуслаєва затримали тільки зараз

Збір якісної доказової бази також потребує часу. Бо ми ж хочемо не просто затримати злочинця, а й зробити так, аби він опинився в тюрмі. До речі, наразі суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою, тож він не зможе вийти під заставу.

Про СБУ на фронті

Дуже ефективно сьогодні працює Департамент контррозвідки СБУ. На такому ж високому рівні знаходиться і військова контррозвідка – вона переформатована повністю. Це люди, які живуть на лінії фронту. Сформований підрозділ, котрий виконує спеціальні завдання, в тому числі зі знищення ворожої техніки. Вони показують фантастичні результати – лише одних танків знищено 93, чекаємо коли буде 100.

Але це війна – на сьогодні, на жаль, ми маємо і 19 втрат. Це наші герої, які віддали життя, виконали військовий і професійний обов'язок, зробили все для нашої перемоги. Це не лише "альфівці", а й співробітники інших підрозділів.

Про докази злочинів росіян

Всі докази збираються. І мова йде не лише про гласно зібрані докази, тобто огляди місця події та інші, а й велику кількість негласно зібраних – здобутих під час негласних розшукових заходів. Це і відео, і аудіо, перемовини окупантів.

І коли прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан побачив наші матеріали, то він сказав "hard and heavy", що означає вищий пілотаж документування такого різновиду злочинів.

Про російські фейки

Хочу підкреслити, що незважаючи на значну допомогу міжнародних партнерів, жодних іноземних підрозділів в Україні немає. Є лише окремі небайдужі іноземці, які приїхали допомагати Україні. Але це не носить масовий характер, як намагаються показати пропагандисти.

Такі ж самі міфи про "керування ззовні" чи узгодження. У нас є Верховний Головнокомандувач – пан Зеленський, який ставить чіткі задачі і ми їх виконуємо. Апріорі не може бути якогось узгодження ще з кимось – ми суверенна держава.

Про УПЦ МП

Зрозуміло, що це середовище – ідеальне поле для функціонування ворожої резидентури. Тому цей напрям ми якісно відпрацьовуємо… Якщо взяти період з початку війни, то ми відкрили 23 кримінальних провадження по таким персонажам, вже є 33 підозрюваних – від класичних агентів збору глибинної інформації до банальних корегувальників вогню в рясах.

Про теракт в Оленівці

У нас є серйозні докази, в тому числі отримані негласно. Низка "азовців", хто повернувся, також дають важливі покази. Не буду вдаватися в деталі, але скажу, що за останніми даними, там були використані в тому числі так звані "шмелі".

Взагалі в Оленівці було страшне ставлення до наших ув'язнених – саме там вороги жорстоко знущалися над нашими бійцями, порушуючи всі домовленості.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як ексглава СБУ Валентин Наливайченко дав цікаве інтерв'ю, в якому розповів про ядерний шантаж росії, страх армії путіна, шість бомб на ЗАЕС та інше.