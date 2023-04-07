У Воронежі вибух у районі авіазаводу: що відомо (відео)

За деякими даними, в районі заводу відпрацювала ППО

У російському Воронежі пролунав вибух у районі авіазаводу, що належить підприємству "Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство" ("ВАСО").

Як інформують російські telegram-канали, вибух було чутно в районі злітно-посадкової смуги.

"У небі видно довгий слід, який різко змінює кут у бік землі", — йдеться в повідомленні.

Згідно з непідтвердженою інформацією, над заводом могли збити безпілотник.

Підприємство "ВАСО" займається виробництвом та обслуговуванням пасажирських та транспортних літаків. Крім того, він співпрацює з російським Міноборони та нерідко отримує від нього замовлення, у тому числі на цьому заводі обслуговують "літак судного дня".

Як повідомлялося раніше, після початку вторгнення в Україну на території росії часто трапляються незрозумілі вибухи. Наприклад, у Ростові нещодавно стався вибух, через який у найближчих будинках тремтіли вікна.

Крім того, сильний вибух нещодавно стався в Тульській області, де від цього постраждали щонайменше 9 житлових будинків.

Ще один вибух стався у Білгороді, де на голови мешканцям впала російська зенітна ракета.