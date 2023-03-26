Нова масштабна пожежа на росії: в Омську загорівся склад з пластиком

Полум'я палало на площі у декілька тисяч квадратних метрів

Не встигли рятувальники країни-агресорки загасити повністю вогонь у Підмосков’ї, як нова масштабна пожежа здійнялась у місті Омськ, де загорівся склад з пластиком.

Про неї повідомили у міністерство рф у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих.

За даними відомства, площа загоряння становила кілька тисяч квадратних метрів. Для її приборкання було задіяно 65 осіб та 16 одиниць техніки.

Пожежі надали підвищений ранг складності.

Повідомляється, що наразі вогонь локалізовано на площі 3,5 тис. кв. м.

За попередньою інформацією російського міністерства, постраждалих немає.

Раніше повідомлялося про масштабну пожежу на складі із целюлозною продукцією у Ростовській області. Стовп чорного диму від нього було видно за кілька кілометрів.