Пожовкло навіть небо: у Підмосков’ї горить свинцевий завод

Загоряння сталося у цеху з виробництва акумуляторів

У російському Підмосков’ї сталася чергова пожежа на важливому для економіки об'єкті, а місцеві жителі скаржаться на їдкий запах.

Як інформують російські ЗМІ з посиланням на повідомлення екстрених служб, цього разу спалах відбувся на території заводу "Фрегат" у місті Воскресенськ.

Цей завод є найбільшим у росії виробником свинцю.

При цьому надійшла інформація, що спалах відбувся в цеху для виробництва акумуляторів. Даних про масштаб загоряння та потерпілих поки не надходило.

Варто зазначити, що місцеві жителі скаржаться на те, що небо неподалік місця загоряння забарвилося в жовтий колір, а через хімічний запах важко дихати.

"Їдкий запах всюди. Все ніби жовте", — кажуть вони.

Як повідомлялося раніше, на два тижні тому у Підмосковному селищі Колюбакіно спалахнула пожежа на підприємстві з виробництва пластику.

Після цього пожежа сталася на заводі, що належить об’єднанню "Тонкий органічний синтез" у Довгопрудному, який вважається найстарішим заводом росії.

Крім того, у березні пожежа сталася і в самій російській столиці, а саме в будівлі головного управління МВС Росії по Москві.