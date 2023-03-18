Під Москвою спалахнув один із найстаріших заводів: відомо про потерпілого

Займання сталося у цистернах із реагентами

Неподалік російської столиці спалахнула чергова пожежа на хімічному заводі, два тижні тому там горів "Московський коксогазовий завод" у Видному, а тепер спалах стався на одному з найбільших хімічних заводів у Підмосков’ї.

Як інформують російські ЗМІ, пожежа сталася на заводі, що належить об’єднанню "Тонкий органічний синтез" у Довгопрудному.

Зазначається, що джерелом спалаху стали цистерни з олією. Пожежники, які прибули на місце, присвоїли пожежі третій рівень складності.

Відомо, що цей завод є одним із найбільших і найстаріших заводів росії. Там виробляють антисептики, медрозчини для аналізу крові, речовини для чищення та інші хімічні засоби.

Що стало причиною займання залишається невідомим, проте за попередньою інформацією відомо, що одна людина отримала опіки.

Займання локалізували на площі 50 кв. м.

Як повідомлялося раніше, минулого тижня в Підмосковному селищі Колюбакіно спалахнула пожежа на підприємстві з виробництва пластику.

Крім того, у березні пожежа сталася і в самій російській столиці, а саме в будівлі головного управління МВС росії по Москві.