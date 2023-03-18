Под Москвой загорелся один из старейших заводов: известно о пострадавшем

Возгорание произошло в цистернах с реагентами

Неподалеку от российской столицы вспыхнул очередной пожар на химическом заводе, две недели назад там горел "Московский коксогазовый завод" в Видном, а теперь возгорание произошло на одном из крупнейших химических заводов в Подмосковье.

Как информируют российские СМИ, пожар произошел на заводе, принадлежащем объединению "Тонкий органический синтез" в Долгопрудном.

Отмечается, что источником возгорания стали цистерны с маслом. Прибывшие на место пожарные присвоили пожару третий уровень сложности.

Известно, что этот завод является одним из крупнейших и самых старых заводов россии. Там производят антисептики, медрастворы для анализа крови, чистящие вещества и другие химические средства.

Что стало причиной возгорания остается неизвестным, однако по предварительной информации известно, что один человек получил ожоги.

Возгорание локализовали на площади 50 кв. м.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе в Подмосковном поселке Колюбакино вспыхнул пожар на предприятии по производству пластика.

Кроме того, в марте пожар произошел и в самой российской столице, а именно в здании главного управления МВД рф по Москве.