Пожелтело даже небо: в Подмосковье горит свинцовый завод
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Возгорание случилось в цеху по производству аккумуляторов
В российском Подмосковье произошел очередной пожар на важном для экономики объекте, а местные жители жалуются на едкий запах.
Как информируют российские СМИ со ссылкой на сообщения экстренных служб, на этот раз возгорание произошло на территории завода "Фрегат" в городе Воскресенск.
Этот завод является крупнейшим в россии производителем свинца.
При этом поступила информация, что возгорание произошло в цеху для производства аккумуляторов. Данных о масштабе возгорания и о пострадавших пока не поступало.
Стоит отметить, что местные жители жалуются на то, что небо неподалеку от места возгорания окрасилось в желтый цвет, а из-за химического запаха сложно дышать.
"Едкий запах повсюду. Все как будто желтое", — говорят они.
Как сообщалось ранее, на две недели назад в Подмосковном поселке Колюбакино вспыхнул пожар на предприятии по производству пластика.
После этого, пожар произошел на заводе, принадлежащем объединению "Тонкий органический синтез" в Долгопрудном, который считается старейшим заводом россии.
Кроме того, в марте пожар произошел и в самой российской столице, а именно в здании главного управления МВД рф по Москве.