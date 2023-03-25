Пожелтело даже небо: в Подмосковье горит свинцовый завод

Возгорание случилось в цеху по производству аккумуляторов

В российском Подмосковье произошел очередной пожар на важном для экономики объекте, а местные жители жалуются на едкий запах.

Как информируют российские СМИ со ссылкой на сообщения экстренных служб, на этот раз возгорание произошло на территории завода "Фрегат" в городе Воскресенск.

Этот завод является крупнейшим в россии производителем свинца.

При этом поступила информация, что возгорание произошло в цеху для производства аккумуляторов. Данных о масштабе возгорания и о пострадавших пока не поступало.

Стоит отметить, что местные жители жалуются на то, что небо неподалеку от места возгорания окрасилось в желтый цвет, а из-за химического запаха сложно дышать.

"Едкий запах повсюду. Все как будто желтое", — говорят они.

Как сообщалось ранее, на две недели назад в Подмосковном поселке Колюбакино вспыхнул пожар на предприятии по производству пластика.

После этого, пожар произошел на заводе, принадлежащем объединению "Тонкий органический синтез" в Долгопрудном, который считается старейшим заводом россии.

Кроме того, в марте пожар произошел и в самой российской столице, а именно в здании главного управления МВД рф по Москве.