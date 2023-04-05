У Москві горить будівля Міноборони росії: подробиці (відео)

Пожежа сталася в одному з кабінетів будівлі Міноборони рф

У будівлі Міноборони росії на вулиці Знам’янка у Москві сталася пожежа. Відомо, що спалахнув кабінет на третьому поверсі.

Про це повідомляють росЗМІ та Telagram-канали. На кадрах, які публікують у мережі, видно, як із будівлі валить густий чорний дим. На місце їдуть екстрені служби.

Відомо, що спалах стався в будинку Апракскіних на вулиці Знам'янка, що за кілька кварталів від кремля. Інформації про жертви чи руйнування поки що немає.

Станом на 20.06 пожежу в будівлі Міноборони росії вдалося локалізувати, повідомляє російське агентство ТАСС. За даними з різних джерел, пожежа могла статися на 3-му або 5-му поверсі будівлі Міністерства оборони росії. Площа пожежі збільшилась до 30 квадратних метрів.

Повідомляється, що за адресою, де сталася пожежа, розташований старий будинок Генштабу. Наприкінці 1980-х у будівлі розмістили адміністративні служби. Також у ньому розташований музей російського полководця георгія жукова. У 2016 році цей будинок уже горів, тоді в ньому обрушилася покрівля. Пожежу тоді гасили близько дев'яти годин.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у москві впав БПЛА з написом "Слава Україні". Жовто-блакитний дрон налякав мешканця, який негайно викликав спецслужби на місце, де знайшов уламки.