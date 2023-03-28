Друге за два дні: загадкове чорне кільце налякало мешканців Підмосков’я (відео)

Росіяни другий день поспіль спостерігають у небі чорні кільця невідомого походження

Другий день поспіль у росії фіксують дивні чорні кільця в небі. У понеділок, 27 березня, кільце бачили у московському Строгіно, а сьогодні — на звалищі в Підмосков’ї.

Відео з місця поділилися в Telegram-каналі Пул N3. На кадрах видно, як чорне кільце піднімається у повітря над сміттєзвалищем Тимохово в Ногінському районі Підмосков’я і розвіюється у міру віддалення від земної поверхні.

Чорне кільце летить із боку полігону з переробки відходів чи ТЕЦ. Природа цих чорних кілець досі незрозуміла. Хтось пов’язує це з клубком диму, що раптово вирвався з труби або іншої круглої споруди, а хтось вважає "поганим знаком для росії". Також мешканці Підмосков’я жартують, що невідомі сили "відкрили портал зі столиці до області".

Незважаючи на це, чорне кільце над полігоном зі сміттям у місцевих жителів викликає серйозні побоювання, на відміну від москвичів. До того ж місцеві підрозділи МНС не дають жодних пояснень щодо цього.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, навесні 2022 року аналогічне чорне кільце у небі помітили у Києві. Відбулося це після обстрілу української столиці та експерти пов’язали це явище з роботою ППО. Що стосується явища в росії, то думки щодо вибухів розділилися. Одні заявляли, що чули "хлопок" в Москві, а потім помітили кільце, інші ж спростували цю інформацію і впевнені, що чорне кільце у небі утворилося раптово.