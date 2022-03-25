Таємниче кільце з’явилося у небі Києва після чергового вибуху: фото та відео

У Києві після вибуху з’явився дивний об’єкт

У Києві у п’ятницю ввечері, 25 березня, після чергового обстрілу і вибуху на небі з’явилося дивне кільце.

Кадрами невідомого об’єкту українці діляться у мережі.

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Пишуть, що воно було схоже на ангела.

Додамо, що українська столиця 30-й день війни зазнає обстрілу з боку російських окупантів. Нещодавно обстріляли паркування торгового центру в Подільському районі. Одна людина загинула, двох постраждалих госпіталізували. У середу, 23 березня, за деякою інформацією, Київ обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Град".

Як повідомляв "Телеграф", раніше рятувальники показали фотографії обстрілу ТРЦ у Києві. На знімках видно, що будівля зазнала сильних пошкоджень. Також було опубліковано відео руйнівних наслідків обстрілу ТРЦ Retroville російськими окупантами.