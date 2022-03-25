Рус

Таємниче кільце з’явилося у небі Києва після чергового вибуху: фото та відео

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1451
Київ 25 березня Новина оновлена 25 березня 2022, 18:59
Київ 25 березня

У Києві після вибуху з’явився дивний об’єкт

У Києві у п’ятницю ввечері, 25 березня, після чергового обстрілу і вибуху на небі з’явилося дивне кільце.

Кадрами невідомого об’єкту українці діляться у мережі.

Оперативно та чесно про війну в Україні — на нашому каналі у Телеграм

Пишуть, що воно було схоже на ангела.

Додамо, що українська столиця 30-й день війни зазнає обстрілу з боку російських окупантів. Нещодавно обстріляли паркування торгового центру в Подільському районі. Одна людина загинула, двох постраждалих госпіталізували. У середу, 23 березня, за деякою інформацією, Київ обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Град".

Як повідомляв "Телеграф", раніше рятувальники показали фотографії обстрілу ТРЦ у Києві. На знімках видно, що будівля зазнала сильних пошкоджень. Також було опубліковано відео руйнівних наслідків обстрілу ТРЦ Retroville російськими окупантами.

Теги:
#Київ
Російська армія вже вчиняла провокації щодо країн НАТО
Світ
У США не виключають, що росія може напасти на НАТО: вже готують план
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Російська армія вже вчиняла провокації щодо країн НАТО
У США не виключають, що росія може напасти на НАТО: вже готують план
Дата публікації
Категорія
У росії приголомшили заявою щодо війни з Україною: "Основні завдання виконані"
У росії приголомшили заявою щодо війни з Україною: "Основні завдання виконані"
Дата публікації
Категорія
Дмитро Кулеба
Кулеба відповів на гучні слова Ердогана про "консенсус" із росією
Дата публікації
Категорія
Генерал-лейтенант армії Яків Рязанцев знищено в Україні
Ще одного російського генерала знищено в Україні: поїхав до Чорнобаївки і помер
Дата публікації
Категорія
Повномасштабне російське вторгнення триває вже 30 днів
Війна — день 30: Чорнобаївка-10, обстріл українських міст, російські кораблі йдуть на дно