Таємниче кільце з’явилося у небі Києва після чергового вибуху: фото та відео
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У Києві після вибуху з’явився дивний об’єкт
У Києві у п’ятницю ввечері, 25 березня, після чергового обстрілу і вибуху на небі з’явилося дивне кільце.
Кадрами невідомого об’єкту українці діляться у мережі.
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Пишуть, що воно було схоже на ангела.
Додамо, що українська столиця 30-й день війни зазнає обстрілу з боку російських окупантів. Нещодавно обстріляли паркування торгового центру в Подільському районі. Одна людина загинула, двох постраждалих госпіталізували. У середу, 23 березня, за деякою інформацією, Київ обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Град".
Як повідомляв "Телеграф", раніше рятувальники показали фотографії обстрілу ТРЦ у Києві. На знімках видно, що будівля зазнала сильних пошкоджень. Також було опубліковано відео руйнівних наслідків обстрілу ТРЦ Retroville російськими окупантами.
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