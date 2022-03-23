Рус

Київ знову обстріляли: є загиблий та поранені

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1432
Віталій Кличко Новина оновлена 23 березня 2022, 18:56
Віталій Кличко

Окупанти продовжують відкривати вогонь по цивільних об’єктах у столиці

Українська столиця на 28-й день війни зазнає активного обстрілу з боку російських окупантів.

Як написав на своєму каналі мер Києва Віталій Кличко, буквально нещодавно обстрілу зазнала парковка торгового центру в Подільському районі. Одна людина загинула, двох постраждалих госпіталізували.

Зазначимо, що у середу, 23 березня, за деякою інформацією, Київ обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Град". Пошкоджено будинки у Святошинському та Шевченківському районах, є постраждалі. Обстріляли торговий центр, будинки приватного сектора і багатоповерхівки.

Як повідомляв "Телеграф", раніше рятувальники показали фотографії обстрілу ТРЦ у Києві. На знімках видно, що будівля зазнала сильних пошкоджень. Також було опубліковано відео руйнівних наслідків обстрілу ТРЦ Retroville російськими окупантами.

Теги:
#Віталій Кличко #Київ #Обстріли #Окупанти
кривавий диктатор путін
Новини Росії
Навіть не шантаж: чому газові ігри путіна вдарять по самій росії
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
кривавий диктатор путін
Навіть не шантаж: чому газові ігри путіна вдарять по самій росії
Дата публікації
Категорія
Телеведучий вважає, що війна поставила росію на межу виживання
Біоматеріалу у путіна вистачає, - відомий журналіст про закінчення війни з росією та історичний шанс для України
Дата публікації
Категорія
Михайло Подоляк
У Зеленського відреагували на "газовий удар" путіна по Європі: Це новий фронт
Дата публікації
Категорія
Хороший окупант – мертвий окупант
В Україні з’явилася "нова Чорнобаївка": у росіян серйозні втрати
Дата публікації
Категорія
Україна 28-й день відбиває російський напад
Війна — день 28: росія вже втратила в Україні більше, ніж за всі роки в Афгані, але продовжує агресію