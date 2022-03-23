Київ знову обстріляли: є загиблий та поранені
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Окупанти продовжують відкривати вогонь по цивільних об’єктах у столиці
Українська столиця на 28-й день війни зазнає активного обстрілу з боку російських окупантів.
Як написав на своєму каналі мер Києва Віталій Кличко, буквально нещодавно обстрілу зазнала парковка торгового центру в Подільському районі. Одна людина загинула, двох постраждалих госпіталізували.
Зазначимо, що у середу, 23 березня, за деякою інформацією, Київ обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Град". Пошкоджено будинки у Святошинському та Шевченківському районах, є постраждалі. Обстріляли торговий центр, будинки приватного сектора і багатоповерхівки.
Як повідомляв "Телеграф", раніше рятувальники показали фотографії обстрілу ТРЦ у Києві. На знімках видно, що будівля зазнала сильних пошкоджень. Також було опубліковано відео руйнівних наслідків обстрілу ТРЦ Retroville російськими окупантами.
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