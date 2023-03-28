Второе за два дня: загадочное черное кольцо напугало жителей Подмосковья (видео)

Россияне второй день подряд наблюдает в небе черные кольца неизвестного происхождения

Второй день подряд в россии фиксируют странные черные кольца в небе. В понедельник, 27 марта, кольцо видели в московском Строгино, а сегодня — на свалке в Подмосковье.

Видео с места поделились в Telegram-канале Пул N3. На кадрах видно, как черное кольцо поднимается в воздух над свалкой Тимохово в Ногинском районе Подмосковья и развеивается по мере удаления от земной поверхности.

Черное кольцо летит со стороны полигона по переработке отходов или ТЭЦ. Природа этих черных колец до сих пор непонятна. Кто-то связывает это с внезапно вырвавшимся клубком дыма из трубы или другого круглого сооружения, а кто-то считает "плохим знаком для россии". Также жители Подмосковья шутят, что неведомые силы "открыли портал из столицы в область".

Несмотря на это, черное кольцо над полигоном с мусором у местных жителей вызывает серьезные опасения, в отличие от москвичей. К тому же местные подразделения МЧС не дают никаких объяснений на этот счет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, весной 2022 года аналогичное черное кольцо в небе заметили в Киеве. Произошло это после обстрела украинской столицы и эксперты связали это явление с работой ПВО. Что касается явления в россии, то мнения на счет взрывов разделились. Одни заявляли, что слышали "хлопок" в Москве,а после заметили кольцо, другие же опровергли эту информацию и уверены, что черное кольцо в небе образовалось внезапно.