Укр

Плохой знак для путина: в небе над москвой заметили необычное черное кольцо (фото, видео)

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Над москвой заметили странное черное кольцо Новость обновлена 27 марта 2023, 16:49
Над москвой заметили странное черное кольцо. Фото Коллаж "Телеграфа"

Перед тем, как в небе появилось кольцо, местные жители слышали звук, похожий на взрыв

В небе над москвой заметили странное явление — черное кольцо, вероятно, из дыма, повисло над многоэтажными домами в одном из районов. В сети уже появились фотографии этого явления, а пользователи соцсетей успели связать его с очередным "плохим знаком для путина".

Сегодня, 27 марта, в российских пабликах появилась информация, что над ЖК "Спутник" в московском Строгино образовалось черное необычное кольцо, напоминающее густой дым, который постепенно развеивается. Местные отмечают, что появлению кольца предшествовал взрыв.

Скриншот видео

В то же время, как пишет в своем Telegram-канале советник главы МВД Украины Антон Геращенко, убеждают, что поводов для паники нет, а необычное явление в небе — не что иное, как резко вырвавшийся дым из труб или сооружений круглого сечения.

"Но самые прозорливые понимают, что это верный предвестник того, что черное кольцо путинского всевластия развеется, как дым", — отметил Геращенко.

Реакция сети

В комментариях под информацией об образовавшемся в небе загадочном черном кольце пользователи лишь с иронией посоветовали москвичам не курить в неположенных местах.

В то же время заявления пользователей соцсетей о том, был взрыв или нет, разошлись.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что подобная ситуация была в Киеве в марте 2022 года. Тогда после обстрела столицы и мощного взрыва в небе появилось черное кольцо. Вероятно, это могло быть связано с работой ПВО.

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#Москва #Россия #Небо #Знак #Явление #Хлопок #Черное кольцо