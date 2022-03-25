Таинственное кольцо появилось в небе Киева после очередного взрыва: фото и видео

В Киеве после взрыва появился странный объект

В Киеве в пятницу вечером, 25 марта, после очередного обстрела и взрыва на небе появилось странное кольцо.

Кадрами неизвестного объекта украинцы делятся в сети.

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Пишут, что оно было похоже на ангела.

Добавим, что украинская столица 30-й день войны подвергается обстрелу со стороны российских оккупантов. Недавно обстрелу была подвергнута парковка торгового центра в Подольском районе. Один человек погиб, двоих пострадавших госпитализировали. В среду, 23 марта, по некоторой информации Киев обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град".

Как сообщал "Телеграф", ранее спасатели показали фотографии обстрела ТРЦ в Киеве. На снимках видно, что здание получило сильные повреждения. Также было опубликовано видео разрушительных последствий обстрела ТРЦ Retroville российскими оккупантами.