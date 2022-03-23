Укр

Киев вновь обстреляли: есть погибший и раненые

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Виталий Кличко Новость обновлена 23 марта 2022, 18:56
Виталий Кличко

Оккупанты продолжают открывать огонь по гражданским объектам в столице

Украинская столица на 28-й день войны подвергается активному обстрелу со стороны российских оккупантов.

Как написал на своем канале мэр Киева Виталий Кличко, буквально недавно обстрелу была подвергнута парковка торгового центра в Подольском районе. Один человек погиб, двоих пострадавших госпитализировали.

Отметим, что в среду, 23 марта, по некоторой информации Киев обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град". Повреждены здания в Святошинском и Шевченковском районах, есть пострадавшие. Обстрелам подвергся торговый центр, дома частного сектора и многоэтажки.

Как сообщал "Телеграф", ранее спасатели показали фотографии обстрела ТРЦ в Киеве. На снимках видно, что здание получило сильные повреждения. Также было опубликовано видео разрушительных последствий обстрела ТРЦ Retroville российскими оккупантами.

Теги:
#Виталий Кличко #Киев #Обстрелы #Оккупанты
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