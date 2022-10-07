Родился в день "бавовни": украинцы усмотрели в судьбе путина плохой для него знак

Совпадение? Не думаем…

В пятницу, 7 октября, свой 70-й день рождения отмечает президент россии владимир путин. День рождения диктатора пришелся на Международный день хлопка. Как отметили в сети, эти даты совпадают неслучайно.

День "бавовни" был учрежден в 2019 году. Интересно, что во время российского вторжения в Украину стал распространенным интернет-мем о "хлопке", связанный с тем, что именно с 2019 года в российских СМИ слово "взрыв" начали заменять на "хлопок" (укр. "бавовна") для создания режима информационного содействия.

Украинцы создали каламбур и ради шутки начали переводить слово "хлопок" как "бавовна", и это слово стало известным интернет-мемом, обозначающим странные взрывы на территории страны-агрессора или на оккупированных россией территориях. Впоследствии начали появляться даже иронические выражения, такие как "угостить бавовною", являющимся эвфемизмом на преднамеренный подрыв чего-нибудь или кого-нибудь (например, состав боеприпасов, российского офицера или коллаборанта).

В сети украинцы отметили сильный символизм, а также написали, что очень ждут "бавовну" в кремле.

Сегодня украинцы как никогда искренни в своих пожеланиях, в частности, попросили российского диктатора поставить на торт крест, а также отметили, что путин стал на год ближе к своей смерти.

Отметим, что для путина его 70-й день рождения является весьма сакральной датой. Эксперты считают, что именно к этой дате он пытался успеть с проведением "псевдореферендумов" и аннексией украинских областей.