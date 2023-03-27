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Поганий знак для путіна: у небі над москвою помітили незвичайне чорне кільце (фото, відео)

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Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
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Над москвою помітили дивне чорне кільце Новина оновлена 27 березня 2023, 16:49
Над москвою помітили дивне чорне кільце. Фото Колаж "Телеграфу"

Перед тим, як у небі з’явилося кільце, місцеві жителі чули звук, схожий на вибух

У небі над москвою помітили дивне явище — чорне кільце, мабуть, з диму, повисло над багатоповерховими будинками в одному з районів. У мережі вже з’явилися фото цього явища, а користувачі соцмереж встигли пов’язати його з черговим "поганим знаком для путіна".

Сьогодні, 27 березня, у російських пабліках з’явилася інформація, що над ЖК "Спутник" у московському Строгіно утворилося незвичайне чорне кільце, що нагадує густий дим, який поступово розвіювався. Місцеві жителі зазначають, що появі кільця передував вибух.

Скріншот відео

Водночас, як пише у своєму Telegram-каналі радник глави МВС України Антон Геращенко, росіян переконують, що приводів для паніки нема, а незвичайне явище в небі — ніщо інше, як дим, що різко вирвався з труб або споруд круглого перерізу.

"Але найпрозорливіші розуміють, що це вірний провісник того, що чорне кільце путінського всевладдя розвіється, як дим", — зазначив Геращенко.

Реакція мережі

У коментарях під інформацією про загадкове чорне кільце в небі користувачі лише з іронією порадили москвичам не курити в недозволених місцях.

Водночас заяви користувачів соцмереж був вибух чи ні, розійшлися.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що подібна ситуація була у Києві у березні 2022 року. Тоді після обстрілу столиці та потужного вибуху в небі з’явилося чорне кільце. Ймовірно, це могло бути пов’язане із роботою ППО.

Теги:
#Москва #Росія #Небо #Знак #Явище #Бавовна #Чорне кільце