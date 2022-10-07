Народився в день бавовни: українці побачили в долі путіна поганий для нього знак

Збіг? Не думаємо…

У п’ятницю, 7 жовтня, свій 70-й день народження відзначає президент росії володимир путін. День народження диктатора припав на Міжнародний день бавовни. Як зазначили у мережі, ці дати збігаються невипадково.

День бавовни був започаткований у 2019 році. Цікаво, що під час російського вторгнення в Україну став поширеним інтернет-мем про "бавовну", пов’язаний з тим, що саме з 2019 року в російських ЗМІ слово "взрыв" (укр. "вибух") почали замінювати на "хлопок" (укр. "бавовна") для створення режиму інформаційного сприяння.

Українці створили каламбур і заради жарту почали перекладати слово "хлопок" як "бавовна", і це слово стало відомим інтернет-мемом, що означає дивні вибухи на території країни-агресора або на окупованих росією територіях. Згодом почали з’являтися навіть іронічні висловлювання, такі як "пригощати бавовною", що є евфемізмом на навмисний підрив чогось чи когось (наприклад, склад боєприпасів, російського офіцера чи колаборанта).

У мережі українці відзначили сильний символізм, а також написали, що дуже чекають на "бавовну" в кремлі.

Сьогодні українці як ніколи щирі у своїх побажаннях, зокрема, попросили російського диктатора поставити на торт хрест, а також зазначили, що путін став на рік ближчим до своєї смерті.

Зазначимо, що для путіна його 70-й день народження є вельми сакральною датою. Експерти вважають, що саме до цієї дати він намагався встигнути з проведенням "псевдореферендумів" та анексією українських областей.