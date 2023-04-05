В Москве горит здание Минобороны россии: подробности (видео)

Пожар произошел в одном из кабинетов здания Минобороны рф

В здании Минобороны россии на улице Знаменка в Москве произошел пожар. Известно, что загорелся кабинет на третьем этаже.

Об этом сообщают росСМИ и Telagram-каналы. На кадрах, которые публикуют в сети, видно, как из здания валит густой чёрный дым. На место едут экстренные службы.

Известно, что возгорание произошло в доме Апраксиных на улице Знаменка, что в нескольких кварталах от кремля. Информации о жертвах или разрушениях пока нет.

По состоянию на 20:06 пожар в здании Минобороны россии удалось локализовать, сообщает российское агентство ТАСС. По данным из разных источников, пожар мог произойти на 3-м или 5-м этаже здания Министерства обороны россии. Площадь пожара увеличилась до 30 квадратных метров.

Сообщается, что по адресу, где произошел пожар, расположено старое здание Генштаба. В конце 1980-х в здании разместили административные службы. Также в нем расположен музей российского полководца георгия жукова. В 2016 году этот дом уже горел, тогда в нем обрушилась кровля. Пожар тогда тушили около девяти часов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Москве упал БПЛА с надписью "Слава Украине". Желто-голубой дрон испугал жителя, который немедленно вызвал спецслужбы на место, где нашел обломки.