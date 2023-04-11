В Днепре горит тюрьма, над городом густой дым (видео)

Что стало причиной пожара пока не сообщалось

В Днепре случился масштабный пожар на правом берегу города. По предварительной информации, возгорание произошло в здании тюрьмы.

Соответствующие записи были обнародованы в местном telegram-канале "Днепр оперативный".

На кадрах заметно, что вследствие возгорания образовался столб густого черного дыма, который ветром разнесло на сотни метров. При этом его отчетливо видели жители многих домов на правом берегу города.

Судя по комментарию на одном из видео, пожар произошел на территории исправительной колонии №89, что располагается возле жилого массива "Западный".

Что стало причиной возгорания не сообщается, а информации о пострадавших не поступало. Местные официальные лица и ведомства ситуацию пока не комментировали.

Как сообщалось ранее, 11 апреля, в здании Киевского национального университета имени Карпенко-Карого на Крещатике произошел пожар. Согласно поступившей информации, горело одно из помещений, расположенное на третьем этаже учебного корпуса. Во время пожара никто не пострадал, хотя помещение все же получило повреждения.