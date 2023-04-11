В центре Киева горел учебный корпус одного из национальных университетов

Причину возникновения возгорания пока не разглашается

Во вторник, 11 апреля, в здании Киевского национального университета имени Карпенко-Карого на Крещатике произошел пожар. Предварительно, горит одно из помещений, расположенное на третьем этаже учебного корпуса.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил киевский городской голова Виталий Кличко, отметив, что на месте происшествия уже работают сотрудники Службы по чрезвычайным ситуациям.

"Пожар на Крещатике. Горит на третьем этаже четырехэтажного учебного корпуса Киевского национального университета имени Карпенко-Карого. Спасатели работают на месте", — говорится в сообщении.

В то же время местные паблики уже начали распространять первые фотографии и видео чрезвычайного происшествия.

Также отмечается, что общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Спасателям удалось ее локализовать, однако работа над полной ликвидацией огня пока продолжается.

Позже в ГСЧС сообщили, что пожар ликвидирован. По предварительным данным, никто не пострадал.

"11 апреля в 9:41 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре на ул. Крещатик в Шевченковском районе столицы. По прибытии пожарные установили, что произошло возгорание в одном из помещений на 2-м этаже 4-этажного здания. В 10:15 возгорание было ликвидировано на площади 10 кв. м", – говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в окрестностях украинской столицы вспыхнул масштабный пожар. На Троещине после взрыва газового баллона загорелось одно из частных домовладений.