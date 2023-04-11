У центрі Києва горів навчальний корпус одного з національних університетів

Причину виникнення загоряння поки не розголошують

У вівторок, 11 квітня, у будівлі Київського національного університету імені Карпенка-Карого на Хрещатику трапилася пожежа. Попередньо, горить одне з приміщень, що розташоване на третьому поверсі навчального корпусу.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив київський міський голова Віталій Кличко зазначивши, що на місці пригоди вже працюють співробітники Служби з надзвичайних ситуацій.

"Пожежа на Хрещатику. Горить на третьому поверсі чотириповерхового навчального корпусу Київського національного університету імені Карпенка-Карого. Рятувальники працюють на місці", — йдеться в повідомленні.

Водночас місцеві пабліки вже почали ширити перші фотографії та відео надзвичайної пригоди.

Також зазначається, що загальна площа займання сягнула 10 квадратних метрів. Надзвичайникам вдалося її локалізувати, однак робота над повною ліквідацією вогню поки триває.

Пізніше у ДСНС повідомили, що пожежу ліквідовано. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

"11 квітня о 9:41 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на вул. Хрещатик у Шевченківському районі столиці. Після прибуття пожежники встановили, що сталося загоряння в одному з приміщень на 2 поверсі 4-поверхової будівлі. О 10:15 загоряння було ліквідовано на площі 10 кв. м", – йдеться в повідомленні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як на околицях української столиці спалахнула масштабна пожежа. На Троєщині після вибуху газового балона зайнялося одне з приватних домоволодінь.