На околиці Києва сильна пожежа: у мережі з’явились відео

У столиці України знову розгорілася потужна пожежа. На цей раз полум’я спалахнуло на околиці Києва — Троєщині.

Про це повідомляють місцеві паблики.

Пожежа вирує прямо зараз, а над місцем подій піднімається величезний стовп чорного диму. Деякі очевидці стверджують, що пожежі нібито передував звук вибуху.

Пізніше з’явилася попередня інформація, що причиною пожежі став вибух газового балона на території приватного домоволодіння, на щастя, поки що без повідомлень про постраждалих.

Офіційних коментарів щодо події поки що не надходило.

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