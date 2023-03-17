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Не стало всієї родини: на Кіровоградщині сталася пожежа, серед жертв троє дітей (фото)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Пожежники оперативно прибули на місце інциденту, однак врятувати вже було нікого Новина оновлена 17 березня 2023, 09:43
Пожежники оперативно прибули на місце інциденту, однак врятувати вже було нікого. Фото Колаж "Телеграфу"

Вогонь охопив територію площею 16 квадратних метрів

В ніч на 17 березня у Кіровоградській області сталася серйозна пожежа — загорівся один із приватних будинків у селі Капітанівка. Попри пізній час на місце події оперативно виїхали представники ДСНС. Однак, на жаль, рятувати вже було нікого — на місці займання знайшли п'ять загиблих.

Деталі повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Кіровоградській області. За даними рятувальників, перший виклик щодо пожежі надійшов на гарячу лінію близько першої години ночі.

Як вдалося з'ясувати на місці, вогонь охопив територію площею 16 квадратних метрів. Здебільшого від стихії постраждали речі домашнього вжитку. На жаль, мешканцям будинку не вдалося вибратися назовні — загинула родина із п'яти осіб. Рятувальники говорять, що під час ліквідації загоряння було знайдено тіла жінки 1980 р.н. та чоловіка 1993 р.н. Також через вогонь померло троє дітей — 17, 14 і 8 років.

Пожежа в Капітанівці 17.03.2023
Рятувальники оперативно прибули на місце події
Пожежа в Капітанівці 17.03.2023
Тіло однієї із жертв

Пожежу було ліквідовано менше ніж за годину після отримання виклику — о 1:59. Причини виникнення надзвичайної ситуації наразі встановлюються.

Відомо, що до гасіння відкритого вогню було залучено 5 рятувальників і одна пожежна машина.

Капітанівка Кіровоградської області карта
Село Капітанівка на карті

"Дана подія є надзвичайною ситуацією техногенного характеру місцевого рівня", — додають у ДСНС.

Раніше "Телеграф" розповідав подробиці нещодавньої серйозної пожежі в Києві. Величезний стовп диму було видно із сусідніх вулиць.

Теги:
#Пожежа #Діти #Кіровоградська область #Загиблі