Не стало всієї родини: на Кіровоградщині сталася пожежа, серед жертв троє дітей (фото)

Вогонь охопив територію площею 16 квадратних метрів

В ніч на 17 березня у Кіровоградській області сталася серйозна пожежа — загорівся один із приватних будинків у селі Капітанівка. Попри пізній час на місце події оперативно виїхали представники ДСНС. Однак, на жаль, рятувати вже було нікого — на місці займання знайшли п'ять загиблих.

Деталі повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Кіровоградській області. За даними рятувальників, перший виклик щодо пожежі надійшов на гарячу лінію близько першої години ночі.

Як вдалося з'ясувати на місці, вогонь охопив територію площею 16 квадратних метрів. Здебільшого від стихії постраждали речі домашнього вжитку. На жаль, мешканцям будинку не вдалося вибратися назовні — загинула родина із п'яти осіб. Рятувальники говорять, що під час ліквідації загоряння було знайдено тіла жінки 1980 р.н. та чоловіка 1993 р.н. Також через вогонь померло троє дітей — 17, 14 і 8 років.

Рятувальники оперативно прибули на місце події

Тіло однієї із жертв

Пожежу було ліквідовано менше ніж за годину після отримання виклику — о 1:59. Причини виникнення надзвичайної ситуації наразі встановлюються.

Відомо, що до гасіння відкритого вогню було залучено 5 рятувальників і одна пожежна машина.

Село Капітанівка на карті

"Дана подія є надзвичайною ситуацією техногенного характеру місцевого рівня", — додають у ДСНС.

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