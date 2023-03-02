У Києві спалахнула сильна пожежа, багато диму: що відомо, відео

Очевидці стверджують, що у приміщенні, де сталося загоряння, можуть бути люди

У четвер, 2 березня, в Києві сталася серйозна пожежа. Вогонь спалахнув одну із будівель поблизу супермаркету "Ашан", який розташований на проспекті Степана Бандери. За попередніми даними, загоряння сталося на місцевій станції технічного обслуговування автомобілів (СТО)

Деталі повідомляють місцеві Telegram-канали "Киевский движ", "Труха" та "Київ INFO". Задимлення було досить великим, його було видно із будинків на сусідніх вулицях.

Судячи із фотографій та відео, які публікуються очевидцями надзвичайної події, загоряння сталося на території місцевої СТО.

СТО розташоване через дорогу від місцевого супермаркету "Ашан"

Чорний дим валив із одного із гаражів підприємства. Що саме стало каталізатором пожежі, поки не повідомляється.

Дим було видно із сусідніх вулиць

Даних про постраждалих немає, хоча початково з'являлася інформація про те, що всередині приміщення могли лишатися люди. На місце оперативно прибули рятувальники, які розпочали ліквідацію пожежі.

Нагадаємо, що днем раніше в небі над Київщиною було помічено невідомий літальний об'єкт. Влада оголосила повітряну тривогу, а пізніше повідомила деталі інциденту.

Також ми писали про черговий "заміс" у столиці за участі підлітків із популярної ПВК "Редан". Подробиці повідомили представники київської поліції.