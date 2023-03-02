В Киеве загорелся сильный пожар, много дыма: что известно, видео
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Очевидцы утверждают, что в помещении, где произошло возгорание, могут находиться люди
В четверг, 2 марта, в Киеве произошел серьезный пожар. Огонь вспыхнул в одном из зданий вблизи супермаркета "Ашан" на проспекте Степана Бандеры. По предварительным данным, возгорание произошло на местной станции технического обслуживания автомобилей (СТО).
Детали сообщают местные Telegram-каналы "Киевский движ", "Труха" и "Киев INFO". Задымление был довольно большим, его было видно из домов на соседних улицах.
Судя по фотографиям и видео, публикуемым очевидцами чрезвычайного происшествия, возгорание произошло на территории местной СТО.
Черный дым валил из одного из гаражей предприятия. Что именно стало катализатором пожара, пока не сообщается.
Данных о пострадавших нет, хотя первоначально появлялась информация, что внутри помещения могли оставаться люди. На место оперативно прибыли спасатели, начавшие ликвидацию пожара.
Напомним, что днем ранее в небе над Киевщиной был замечен неизвестный летательный объект. Власти объявили воздушную тревогу, а позже сообщили детали инцидента.
Также мы писали об очередном "замесе" в столице при участии подростков из популярного ППК "Редан". Подробности сообщили представители киевской полиции.