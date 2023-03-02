В Киеве загорелся сильный пожар, много дыма: что известно, видео

Очевидцы утверждают, что в помещении, где произошло возгорание, могут находиться люди

В четверг, 2 марта, в Киеве произошел серьезный пожар. Огонь вспыхнул в одном из зданий вблизи супермаркета "Ашан" на проспекте Степана Бандеры. По предварительным данным, возгорание произошло на местной станции технического обслуживания автомобилей (СТО).

Детали сообщают местные Telegram-каналы "Киевский движ", "Труха" и "Киев INFO". Задымление был довольно большим, его было видно из домов на соседних улицах.

Судя по фотографиям и видео, публикуемым очевидцами чрезвычайного происшествия, возгорание произошло на территории местной СТО.

СТО расположен через дорогу от местного супермаркета "Ашан"

Черный дым валил из одного из гаражей предприятия. Что именно стало катализатором пожара, пока не сообщается.

Дым был виден с соседних улиц

Данных о пострадавших нет, хотя первоначально появлялась информация, что внутри помещения могли оставаться люди. На место оперативно прибыли спасатели, начавшие ликвидацию пожара.

Напомним, что днем ранее в небе над Киевщиной был замечен неизвестный летательный объект. Власти объявили воздушную тревогу, а позже сообщили детали инцидента.

Также мы писали об очередном "замесе" в столице при участии подростков из популярного ППК "Редан". Подробности сообщили представители киевской полиции.