У центрі Києва сильна пожежа: що відомо (фото та відео)

Усі спецслужби вже перебувають на місці

У Подільському районі Києва сталася сильна пожежа, через що небо затягнуло густим чорним димом.

Як поінформував міський голова Віталій Кличко у своєму telegram-каналі, спалах трапився на одному з місцевих підприємств, проте не став вдаватися до деталей і лише пообіцяв пізніше надати всі деталі.

За його словами, всі необхідні спецслужби вже перебувають на місці події.

Тим часом у місцевих телеграм-каналах з’являється все більше відеозаписів, на яких помітно, що густий чорний дим можна бачити за кілька кілометрів від місця пожежі.

Інформації щодо постраждалих не надходило.

upd: За інформацією ДСНС, пожежа сталася на вулиці Кирилівській,86.

"Займання сталося в одноповерховій складській будівлі із легкозаймистими речовинами, попередньо лакофарбовими матеріалами", — йдеться у повідомленні.

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