У Литві стався вибух на газопроводі: полум’я бачили за багато кілометрів (фото, відео)

Через пожежу мешканців найближчого села довелося евакуювати

Неподалік литовського міста Пасваліс стався вибух на газопроводі, через що полум’я було видно за багато кілометрів від місця події.

Як інформує LRT, інцидент стався на газопроводі Amber Grid неподалік кордону з Латвією близько 17:00. Даних про постраждалих не надходило, проте населення найближчого села Валакеляй все ж таки евакуювали.

Видання повідомляє, що полум’я піднялося в небо на висоту близько 50 метрів, а вже за 17 кілометрів від місця події можна було бачити заграву.

Поділитися кадрами пригоди вирішив і мер Пасваліса Гінтаутас Гегужинскас.

У Литві сталася масштабна пожежа

Полум’я було видно за багато кілометрів

Про постраждалих не повідомлялося

Пасваліс на карті

Про причини вибуху не повідомлялося, проте місцеві жителі розповіли, що бачили, як бригада ремонтників проводила якісь роботи вдень у районі газопроводу.

На місце одразу ж прибули рятувальники, а станом на 19.00 вогонь вдалося локалізувати. Наголошується, що тиск газу пішов на спад.

Як повідомлялося раніше, у столиці росії Москві напередодні сталася пожежа в будові, де зберігалося близько тонни дизельного палива, в результаті якої згоріло щонайменше шість машин.