В Литве произошел взрыв на газопроводе: пламя видели за многие километры (фото, видео)
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Из-за пожара жителей ближайшего села пришлось эвакуировать
Неподалеку от литовского города Пасвалис произошел взрыв на газопроводе из-за чего пламя было видно за многие километры от места происшествия.
Как информирует LRT, инцидент произошел на газопроводе Amber Grid неподалеку от границы с Латвией около 17:00. Данных о пострадавших не поступало, однако население ближайшего села Валакеляй все же эвакуировали.
Издание сообщает, что пламя поднялось в небо на высоту в около 50 метров, а уже в 17 километрах от места происшествия можно было видеть зарево.
Поделиться кадрами происшествия решил и мэр Пасвалиса Гинтаутас Гегужинскас.
О причинах взрыва не сообщалось, однако местные жители рассказали, что видели как бригада ремонтников проводила какие-то работы днем в районе газопровода.
На место сразу же прибыли спасатели, а по состоянию на 19:00 огонь удалось локализировать. Отмечается, что давление газа пошло на спад.
Как сообщалось ранее, в столице россии Москве накануне произошел пожар в строении, где хранилось около тонны дизельного топлива, в результате которого сгорели по меньшей мере шесть машин.