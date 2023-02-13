Вигнав родину і підірвав себе: у Дніпрі чоловік згорів живцем у будинку (фото, відео)
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У мережі з’явилися фото та відео з місця пригоди
У Дніпрі сталася масштабна пожежа, яка забрала людське життя. Одна людина із серйозними травмами внаслідок пригоди опинилася у лікарні. Стали відомі деталі інциденту.
Так, 12 лютого, приблизно о 22:30 на лінію "101" надійшло повідомлення про пожежу у господарській споруді на вулиці Автобусній Новокодацького району міста. Прибувши на місце пригоди, рятувальники встановили, що займання сталося всередині одноповерхової господарської споруди. Вогонь охопив приміщення і була загроза поширення пожежі на дах. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Дніпропетровської області.
У ході ліквідації займання у розташованому поруч житловому будинку пролунав вибух, який призвів до руйнування конструкції одноповерхової будівлі. Полум’я охопило внутрішні приміщення й дах. На місце пригоди викликали додаткові пожежні підрозділи.
Внаслідок пригоди була травмована жінка 1978 року народження. Медики госпіталізували постраждалу з попереднім діагнозом – опіки верхніх кінцівок і закрита черепно-мозкова травма. Крім того, рятувальники під час розбирання зруйнованого будинку виявили бездиханне тіло. Також масштабна пожежа призвела до пошкодження господарської споруди та автомобіля Hyundai Tucson.
Водночас в одному з популярних дніпровських Telegram-каналів повідомляють, що того вечора чоловік посварився з дружиною, після чого нібито вигнав її та дитину з дому.
Після цього він підпалив сарай, а сам зачинився у будинку та ввімкнув газ. Вибух стався під час спроби відчинити будинок.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Одещині сталася страшна пожежа, яка забрала життя чотирьох людей. З них троє дітей.