Смертельна пожежа у Нікополі: загинула маленька дівчинка, двоє дітей потрапили до лікарні

Дитині намагалися допомогти рятувальники

У Нікополі, який страждає від обстрілів ворога, внаслідок пожежі в квартирі одна дитина загинула, ще двоє отримали травми.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області.

За інформацією рятувальників, пожежа сталася 8 січня близько 18:00. Займання сталося у квартирі на п’ятому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку на вулиці Добролюбова.

У квартирі, де спалахнув вогонь, жили двоє батьків та троє дітей, які на момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів перебували на вулиці. Дівчинка 2019 року народження була непритомною. Рятувальники провели реанімаційні заходи до прибуття екстреної медичної допомоги, але врятувати дитину не вдалося.

Також на пожежі отримали травми та були госпіталізовані екстреною медичною допомогою до лікарні дівчинка, 2018 року народження та хлопчик, 2021 року народження, з попереднім діагнозом – отруєння продуктами горіння.

До гасіння пожежі було залучено 14 осіб особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в області.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині виявили бездиханні тіла двох підлітків – молоді люди святкували Новий рік у гаражі.