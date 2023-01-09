Смертельный пожар в Никополе: погибла маленькая девочка, двое детей попали в больницу

Ребенку пытались помочь спасатели

В страдающем от обстрелов врага Никополе на Днепропетровщине в результате пожара в квартире один ребенок погиб, еще двое получили травмы.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

По информации спасателей, пожар произошел 8 января около 18.00. Возгорание произошло в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Добролюбова.

В квартире, где вспыхнул огонь, жили двое родителей и трое детей, которые на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений находились на улице. Девочка 2019 года рождения, находилась без сознания. Спасатели провели реанимационные мероприятия до прибытия экстренной медицинской помощи, но спасти ребенка не удалось.

Также на пожаре получили травмы и были госпитализированы экстренной медицинской помощью в больницу девочка, 2018 года рождения и мальчик, 2021 года рождения, с предварительным диагнозом – отравление продуктами горения.

К тушению пожара были привлечены 14 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в области.

Напомним, что в Днепропетровской области обнаружили бездыханные тела двух подростков – молодые люди праздновали Новый год в гараже.