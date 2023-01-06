Вижив лише батько: пожежа в Одеській області забрала життя трьох малюків (фото)

Найстаршому із загиблих дітей було лише 4 роки

На Одещині пожежа в приватному будинку забрала життя чотирьох людей, включаючи трьох малолітніх дітей.

Як інформує пресслужба ДСНС у своєму telegram-каналі, інформація про спалах у будинку в селі Білине надійшла близько 20:00, пожежники, які прибули на місце, змогли локалізувати вогонь о 20:19 і повністю загасити його до 20:50.

Внаслідок пожежі батько сімейства, чоловік 1991 року народження, отримав отруєння продуктами горіння та був доставлений до лікувального закладу у тяжкому стані.

Жінка 1991 року народження та троє її дітей – хлопчики 2018, 2019 та 2020 року народження – не вижили.

В цей час встановлюються причини пожежі та обставини, за яких вона сталася.

Загалом до гасіння вогню залучили дві одиниці спецтехніки та 10 рятувальників.

Судячи з оприлюдненого фото з місця події, будинок якщо і не повністю вигорів, то зазнав істотних збитків.

Пожежа в Одеській області

Білине на карті

Нагадаємо, холодної пори року зросла кількість смертей від отруєння продуктами горіння. Наприклад, у новорічну ніч у Нікополі 17-річний хлопець та 16-річна дівчина померли через отруєння автомобільними вихлопними газами в одному з гаражів.