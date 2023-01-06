Выжил лишь отец: пожар в Одесской области унес жизни трех малышей (фото)
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Самому старшему из погибших детей было всего 4 года
В Одесской области пожар в частном доме унес жизни четырех человек, включая трех малолетних детей.
Как информирует пресс-служба ГСЧС в своем telegram-канале, информация о возгорании в доме в селе Белино поступила около 20:00, прибывшие на место пожарные смогли локализировать огонь в 20:19 и полностью потушить его к 20:50.
В результате пожара отец семейства, мужчина 1991 года рождения, получил отравления продуктами горения и был доставлен в лечебное заведение в тяжелом состоянии.
Женщина 1991 года рождения и трое ее детей — мальчики 2018, 2019 и 2020 года рождения — не выжили.
В настоящее время устанавливаются причины пожара и обстоятельства, при которых он произошел.
Всего к тушению огня привлекли две единицы спецтехники и 10 спасателей.
Судя по обнародованном фото с места происшествия, дом если и не полностью выгорел, то получил существенный ущерб.
Напомним, в холодную пору года возросло количество смертей от отравления продуктами горения. Например, в новогоднюю ночь в Никополе 17-летний парень и 16-летняя девушка умерли из-за отравления автомобильными выхлопными газами в одном из гаражей.