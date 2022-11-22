В страшном пожаре на Одесчине сгорели три человека (фото)

В Одесской области чудовищный пожар забрал жизни трех человек

В городе Раздельная Одесской области загорелся частный одноэтажный дом. В результате происшествия погибло 3 человека, сообщили спасатели.

Тушение пожара в Раздельной

Тушение пожара заняло примерно полтора часа, к его ликвидации привлекли 12 человек на 3 единицах техники. Во время тушения пожарные обнаружили тела трех мужчин: 53-летнего, 55-летнего и одного неизвестного.

По данным спасателей, изначально у здания загорелась крыша. Затем пожар распространился на 50 квадратных метров. Сейчас специалисты выясняют причины возгорания.

Ранее "Телеграф" писал о трагическом пожаре в селе Любомирка на Одесчине, в котором погибла пенсионерка и ее взрослый сын.

До этого в самой Одессе после взрыва 12 ноября вспыхнул супермаркет "Сильпо". Несколькими днями ранее в городе сгорел частный клуб на берегу моря.

Напомним, по информации правительства Украины ракетные удары россии вывели из строя примерно половину всей энергосистемы. Из сложившейся ситуации люди пытаются выкручиваться самостоятельно и часто игнорируют правила безопасности, что приводит к трагическим ситуациям.