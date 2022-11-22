У страшній пожежі на Одещині згоріли троє людей (фото)

На Одещині жахлива пожежа забрала життя трьох людей

У місті Роздільна Одеської області спалахнув приватний одноповерховий будинок. Внаслідок пригоди загинуло 3 людей, повідомили рятувальники.

Гасіння пожежі у Роздільній

Гасіння пожежі зайняло приблизно півтори години, до її ліквідації залучили 12 осіб на 3 одиниці техніки. Під час гасіння пожежники виявили тіла трьох чоловіків: 53-річного, 55-річного та одного невідомого.

За даними рятувальників, спочатку біля будівлі спалахнув дах. Потім пожежа поширилась на 50 квадратних метрів. Наразі фахівці з’ясовують причини займання.

Раніше "Телеграф" писав про трагічну пожежу в селі Любомирка на Одещині, в якій загинула пенсіонерка та її дорослий син.

До цього в самій Одесі після вибуху 12 листопада спалахнув супермаркет "Сільпо". Декількома днями раніше в місті згорів приватний клуб на березі моря.

Нагадаємо, за інформацією уряду України ракетні удари Росії вивели з ладу приблизно половину всієї енергосистеми. З ситуації, що склалася, люди намагаються викручуватися самостійно і часто ігнорують правила безпеки, що призводить до трагічних ситуацій.