Выгнал семью и подорвал себя: в Днепре мужчина сгорел заживо в доме (фото, видео)

В сети появились фото и видео с места происшествия

В Днепре произошел масштабный пожар, который унес человеческую жизнь. Один человек с серьезными травмами в результате происшествия оказался в больнице. Стали известны детали инцидента.

Так, 12 февраля, примерно в 22:30 на линию "101" поступило сообщение о возгорании в хозяйственной постройке по улице Автобусной Новокодацкого района города. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что пожар возник внутри одноэтажного хозяйственного сооружения. Огонь охватил помещение и была угроза распространения пожара на крышу. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Днепропетровской области.

В ходе ликвидации возгорания в жилом доме, расположенном рядом, раздался взрыв, который привел к разрушению конструкции одноэтажного здания. Пламя охватило внутренние помещения и крышу. К месту происшествия вызвали дополнительные пожарные подразделения.

Отмечается, что в результате происшествия была травмирована женщина 1978 года рождения. Медики госпитализировали пострадавшую с предварительным диагнозом – ожоги верхних конечностей и закрытая черепно-мозговая травма. Кроме того, спасатели при разборе разрушенного дома обнаружили бездыханное тело. Также масштабный пожар привел к повреждению хозяйственной постройки и автомобиля Hyundai Tucson.

В то же время в одном из популярных днепровских Telegram-каналов сообщают, что в тот вечер мужчина поссорился с супругой, после чего якобы выгнал ее и ребенка из дома.

После этого он поджег сарай, а сам закрылся в доме и включил газ. Взрыв случился при попытке открыть дом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Одесской области случился страшный пожар, который унес жизни четырех человек. Из них трое — дети.