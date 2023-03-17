Не стало всей семьи: в Кировоградской области произошел пожар, среди жертв трое детей (фото)
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Огонь охватил территорию площадью 16 кв.
В ночь на 17 марта в Кировоградской области произошел серьезный пожар – загорелся один из частных домов в селе Капитановка. Несмотря на более позднее время на место происшествия оперативно выехали представители ГСЧС. Однако, к сожалению, спасать было уже некого — на месте возгорания нашли пять погибших.
Детали сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Кировоградской области. По данным спасателей, первый вызов пожара поступил на горячую линию около часа ночи.
Как удалось узнать на месте, огонь охватил территорию площадью 16 квадратных метров. В основном от стихии пострадали вещи домашнего обихода. К сожалению, жильцам дома не удалось выбраться наружу — погибла семья из пяти человек. Спасатели говорят, что во время ликвидации возгорания были обнаружены тела женщины 1980 г.р. и мужчины 1993 г.р. Также из-за огня умерли трое детей — 17, 14 и 8 лет.
Пожар был ликвидирован менее чем через час после получения вызова — в 1:59. Причины возникновения чрезвычайной ситуации устанавливаются.
Известно, что к тушению открытого огня были привлечены 5 спасателей и одна пожарная машина.
"Данное событие является чрезвычайной ситуацией техногенного характера местного уровня", — добавляют в ГСЧС.
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