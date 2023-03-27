На окраине Киева сильный пожар: в сети появились видео

Возгорание случилось на территории частного дома

В столице Украины снова разгорелся мощный пожар. На этот раз пламя разгорелось на окраине Киева — селе Троещина.

Как сообщают местные паблики, пожар бушует прямо сейчас (27 марта), а над местом происшествия поднимается огромный столб черного дыма. Некоторые очевидцы утверждают, что пожару якобы предшествовал звук взрыва.

Позже появилась предварительная информация, что причиной пожара послужил взрыв газового баллона на территории частного домовладения, к счастью, пока без сообщений о пострадавших.

Официальных комментариев по поводу происшествия пока не поступало.

Напомним, ранее мы писали, что на станции технического обслуживания автомобилей в Киеве, которое находится рядом с супермаркетом "Ашан", возник мощный пожар. Задымление был довольно большим, его было видно из домов на соседних улицах. Черный дым валил из одного из гаражей предприятия.

Также мы сообщали, что в Киеве возник пожар на рынке "Левобережный", из-за чего окрестности затянуло дымом. К месту прибыли много автомобилей скорой помощи. Очевидцы происшествия публиковали кадры с места событий, на которых можно было заметить масштабы пожара.