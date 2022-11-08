В Киеве масштабный пожар на рынке: видео и подробности

Обстоятельства происшествия устанавливаются

В Киеве произошел пожар на рынке "Левобережный" из-за чего окрестности затянуло дымом.

Как сообщают местные телеграм-каналы, очевидцы сообщают, что к месту прибыли много автомобилей скорой помощи, а дыма становится все больше.

В настоящее время о пострадавших ничего неизвестно, пожарные, полиция и врачи уже работают на месте.

Также пока нет информации о том, что стало причиной появления возгорания.

Вместе с тем в сети уже появилось множество видеозаписей того, что происходит на месте события. На кадрах заметно, что у людей признаков паники не заметно, что может свидетельствовать, что возгорание произошло из-за бытовых причин. Однако более точную оценку случившемуся позже озвучат компетентные службы.

Как сообщалось ранее, накануне в селе Дюла, что в Закарпатской области мужчина за одно утро устроил поджоги в семи зданиях, из-за чего пострадали местный дом культуры, помещение магазина, церковь и четыре жилых дома. Свои мотивы 61-летний мужчина объяснить не смог, теперь ему грозит от трех до десяти лет за решеткой.