Село на Закарпатье переполошил пироман: поджег дом культуры, церковь, магазин и дома (фото)
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61-летний мужчина устроил односельчанам "горячее" утро
Пока многие украинцы по ночам страдают от обстрелов и отключений света в связи с российской агрессией, сравнительно спокойное село Дюла в Закарпатской области утром 27 октября переполошила серия поджогов, — мужчина устроил пожары в семи зданиях.
Фото с места событий показывает региональное управление полиции.
Отмечается, что о неладном в полицию заявила местная жительница, — она рассказала, что неизвестный пытался поджечь ее дом.
Когда правоохранители прибыли на место, то установили, что загорелось семь зданий, — местный дом культуры, помещение магазина, церковь и четыре жилых дома.
К счастью, пожары удалось быстро потушить и серьезных последствий избежали, — здания подлежат восстановлению, из людей тоже никто не пострадал.
В течение часа после этого обнаружили 61-летнего местного жителя, который и был виновником утреннего переполоха. Зачем он поджег с помощью легковоспламеняющегося вещества столько домов, — пока не объясняет.
Мужчину задержали, по статье обвинения ему грозит от трех до десяти лет заключения.
Как сообщал "Телеграф", ранее настоящая волна поджогов пронеслась по россии, — местные жители не хотели на войну в Украину и поджигали военкоматы.