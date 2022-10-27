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Село на Закарпатье переполошил пироман: поджег дом культуры, церковь, магазин и дома (фото)

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Мужчина поджег семь зданий рано утром 27 октября Новость обновлена 27 октября 2022, 12:59
Мужчина поджег семь зданий рано утром 27 октября

61-летний мужчина устроил односельчанам "горячее" утро

Пока многие украинцы по ночам страдают от обстрелов и отключений света в связи с российской агрессией, сравнительно спокойное село Дюла в Закарпатской области утром 27 октября переполошила серия поджогов, — мужчина устроил пожары в семи зданиях.

Фото с места событий показывает региональное управление полиции.

Отмечается, что о неладном в полицию заявила местная жительница, — она рассказала, что неизвестный пытался поджечь ее дом.

Село Дюла Виноградовской общины Закарпатской области карта
Дюла находится неподалеку от границ Румынии и Венгрии, и там живет около 1,5 тысяч человек

Когда правоохранители прибыли на место, то установили, что загорелось семь зданий, — местный дом культуры, помещение магазина, церковь и четыре жилых дома.

К счастью, пожары удалось быстро потушить и серьезных последствий избежали, — здания подлежат восстановлению, из людей тоже никто не пострадал.

Поджоги в Закарпатской области - мужчина устроил пожары 27.10.2022
Хозяевам некоторых домов придется хорошо потратиться на ремонт
Поджоги в Закарпатской области - мужчина устроил пожары 27.10.2022
Не обошел стороной поджигатель и церковь
Поджоги в Закарпатской области - мужчина устроил пожары 27.10.2022
Повезло, что удалось быстро пресечь преступления

В течение часа после этого обнаружили 61-летнего местного жителя, который и был виновником утреннего переполоха. Зачем он поджег с помощью легковоспламеняющегося вещества столько домов, — пока не объясняет.

Мужчину задержали, по статье обвинения ему грозит от трех до десяти лет заключения.

Поджоги в Закарпатской области - мужчина устроил пожары 27.10.2022
Вот как выглядит сам закарпатский "герой дня"

Как сообщал "Телеграф", ранее настоящая волна поджогов пронеслась по россии, — местные жители не хотели на войну в Украину и поджигали военкоматы.

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#Пожар #Задержание #Закарпатская область #Поджог