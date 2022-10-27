Село на Закарпатье переполошил пироман: поджег дом культуры, церковь, магазин и дома (фото)

61-летний мужчина устроил односельчанам "горячее" утро

Пока многие украинцы по ночам страдают от обстрелов и отключений света в связи с российской агрессией, сравнительно спокойное село Дюла в Закарпатской области утром 27 октября переполошила серия поджогов, — мужчина устроил пожары в семи зданиях.

Фото с места событий показывает региональное управление полиции.

Отмечается, что о неладном в полицию заявила местная жительница, — она рассказала, что неизвестный пытался поджечь ее дом.

Дюла находится неподалеку от границ Румынии и Венгрии, и там живет около 1,5 тысяч человек

Когда правоохранители прибыли на место, то установили, что загорелось семь зданий, — местный дом культуры, помещение магазина, церковь и четыре жилых дома.

К счастью, пожары удалось быстро потушить и серьезных последствий избежали, — здания подлежат восстановлению, из людей тоже никто не пострадал.

Хозяевам некоторых домов придется хорошо потратиться на ремонт

Не обошел стороной поджигатель и церковь

Повезло, что удалось быстро пресечь преступления

В течение часа после этого обнаружили 61-летнего местного жителя, который и был виновником утреннего переполоха. Зачем он поджег с помощью легковоспламеняющегося вещества столько домов, — пока не объясняет.

Мужчину задержали, по статье обвинения ему грозит от трех до десяти лет заключения.

Вот как выглядит сам закарпатский "герой дня"

Как сообщал "Телеграф", ранее настоящая волна поджогов пронеслась по россии, — местные жители не хотели на войну в Украину и поджигали военкоматы.